Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki madeni yağ fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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