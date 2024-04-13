Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki madeni yağ fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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