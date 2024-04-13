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        Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:17
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        Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde madeni yağ fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki madeni yağ fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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