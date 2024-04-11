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        Tartıştıkları 2 kardeşi 10 kilometre takip edip bıçakla yaraladılar

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ufuk Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:15
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        Tartıştıkları 2 kardeşi 10 kilometre takip edip bıçakla yaraladılar
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ufuk Ş. (36) ile Ercan Ş. (32) kardeşler, tartıştıktan sonra otomobille 10 kilometre kendilerini takip eden 2 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Jandarma olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ufuk Ş. ve Ercan Ş. kardeşler iki kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, 10 kilometre uzaklıktaki İlimtepe Mahallesi'ne gitmek üzere otomobille yola çıktı. Bu arada tartıştığı 2 kişi de kendi araçlarıyla Ufuk Ş. ve Ercan Ş.'yi takip etti. İki kardeşin önünü kesen şüpheliler, bir kez daha yaşanan tartışmanın ardından bıçakla saldırdı. İki kardeş bıçak darbeleriyle yaralanırken şüpheliler kaçtı.

        Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ufuk Ş. ve Ercan Ş. sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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