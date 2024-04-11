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        Kocaeli'de midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:53
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        Kocaeli'de midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Çınarlı Mahallesi'nde Muhammet Kaan A'nın (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk midibüsü çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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