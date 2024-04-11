Kocaeli'de midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk midibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çınarlı Mahallesi'nde Muhammet Kaan A'nın (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 A 0439 plakalı özel halk midibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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