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        Kocaeli'de esnaf iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 23:33 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:33
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        Kocaeli'de esnaf iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı.

        Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak’taki henüz ismi öğrenilemeyen çay evi işletmecisi ile henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinin camını kıran E.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi E.Ö’yü tabancayla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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