Kocaeli'de kadın kapalı ceza infaz kurumundaki yangında 2 mahkum dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Ceza infaz kurumunda 10 kişinin kaldığı koğuşta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kurum personelince müdahale edilerek söndürülen yangında 2 mahkum dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen mahkumlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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