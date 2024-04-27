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        Kocaeli'de kadın kapalı ceza infaz kurumundaki yangında 2 mahkum dumandan etkilendi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:08
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        Kocaeli'de kadın kapalı ceza infaz kurumundaki yangında 2 mahkum dumandan etkilendi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

        Ceza infaz kurumunda 10 kişinin kaldığı koğuşta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kurum personelince müdahale edilerek söndürülen yangında 2 mahkum dumandan etkilendi.

        Dumandan etkilenen mahkumlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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