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        Gebze'de, kadın cezaevinde çarşafları yakarak zehirlenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:10
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        Gebze'de, kadın cezaevinde çarşafları yakarak zehirlenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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