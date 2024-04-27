Gebze'de, kadın cezaevinde çarşafları yakarak zehirlenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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