Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi işçileri arasında yaşanan kavgadan sonra olay yerine gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanındaki bir kişi omzundan ittirince kendini yere atan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe, meclis üyeliği ve görevinden istifa ettiğini açıkladı. Efe, “Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm. Düşürüldüm. Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Tavşantepe Mahallesi'nden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne uzanan bağlantı yolunda yenileme çalışması yapmak isteyen CHP'li İzmit Belediyesi ile AK Parti’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde gittikleri aynı noktada karşılaştı. Ekipler arasında yol yapımı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen darbedilip, kıyafetleri yırtıldı. Durumu haber alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de olay yerine gitti. Hürriyet, bölgeye girdiği sırada, yanına yaklaşmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AK Parti’li Meclis Üyesi İbrahim Efe, vatandaşlar tarafından engellenmek istedi. Bir kişinin omzundan ittirmesiyle kendini yere atan Efe, bağırarak yerde yuvarlandı. Efe’de kendisini ittiren kişiyi, ayaklarıyla müdahale ederek yere düşürdü. Yaşananlar kameraya yansıdı.