Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı (4)

‘SIZINTININDENİZE ULAŞMAMASI İÇİN GEREKEN TÜM ÖNLEMLER ALINDI’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından sızıntının denize ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığını belirterek, “Valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir, Gölcük Belediyesi, AFAD, itfaiye, İSU ve İZAYDAŞ ekiplerimiz, olumsuz durumların önlenmesi için ortak bir çalışma yürütüyorlar. Kazanın ardından çevredeki evlerin tahliyesi gerçekleştirildi ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemler alındı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderiliyor. Çalışmalar titizlikle devam ediyor, hepimize tekrardan büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.