Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı (2)

VALİLİKAÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan tanker kazasına ilişkin Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Gölcük ilçesi İskele yolu mevkiinde sabah saatlerinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yakıt sızıntısı olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye teknik ekipler dahil, emniyet, itfaiye, AFAD’dan yeterli sayıda personel sevk edilmiştir. Müdahale çalışmalarına başlanmasına müteakiben bahse konu araç sürücüsü hastaneye sevk edilmiş, bölgede trafik güvenliği dahil, her türlü tedbir alınmıştır. Kazanın olduğu mevkide karayolu trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmış, araç trafiği kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanmıştır. Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araç ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte, çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır."