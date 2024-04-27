Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 30 aile ziyaret edildi

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde 30 aileye ziyarette bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy İzmit ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada Derince ilçesinde ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya ise Kandıra ilçesinde 30 aileyi ziyaret etti.