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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 30 aile ziyaret edildi

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde 30 aileye ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:51
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        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 30 aile ziyaret edildi
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit, Derince ve Kandıra ilçelerinde 30 aileye ziyarette bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

        Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy İzmit ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada Derince ilçesinde ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya ise Kandıra ilçesinde 30 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin ihtiyaç durumlarını inceleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

        Ziyaretler sırasında karşılaştıkları mahalle sakinleriyle de sohbet eden vali yardımcıları, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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