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        Gölcük'te, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü

         KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:32 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:35
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        Gölcük'te, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü
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         KOCAELİ'ninGölcük ilçesinde, ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü.

        Yangın, saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İsmail Baş'a ait ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 5 büyükbaşın öldüğü belirlendi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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