Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı(3)

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 05.00’te D-130 kara yolunda benzin yüklü tankerin araçlara çarpıp devrilmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kazanın olduğu mevkide kara yolu çift yönlü trafiği kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanıyor. 7 saattir ulaşıma kapalı olan D-130 kara yolunun temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

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