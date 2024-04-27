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        Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı(3)

        YOL7 SAATTİR ULAŞIMA KAPALIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 05.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:22
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        Benzin yüklü tanker kaza yaptı, patlama riskine karşı evler boşaltıldı(3)
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        YOL7 SAATTİR ULAŞIMA KAPALI

        Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 05.00’te D-130 kara yolunda benzin yüklü tankerin araçlara çarpıp devrilmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kazanın olduğu mevkide kara yolu çift yönlü trafiği kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanıyor. 7 saattir ulaşıma kapalı olan D-130 kara yolunun temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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