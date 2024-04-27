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        Leyleklerin yuvası yıkılmaktan kurtarıldı

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesindeki eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:00
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        Leyleklerin yuvası yıkılmaktan kurtarıldı
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        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesindeki eğilen ve yıkılma tehlikesi bulunan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler tarafından direğin üzerinde bulunan leylek yuvasının temizlenmesinin ardından dişi ve erkek leylek yuvaya konarak yerleşti.

        Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kocakaymaz Mahalle Muhtarı Sedat Değer durumu, Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Muhtar Değer, ayrıca leylek yuvasının onarılmasını da talep etti.

        Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne iletti. Belediyeye bağlı ekipler olay yerine giderek rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, ayrıca leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdi. Daha sonra dişi ve erkek leylek, yuvaya konarak yerleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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