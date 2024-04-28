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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:23
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Atatürk Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.G. ile Ö.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G, tabancayla bacağından yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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