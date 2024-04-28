Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.G. ile Ö.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G, tabancayla bacağından yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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