Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücünün tedavisi ise ayakta yapıldı.

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