Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı hafif ticari araç, otoyolun İstanbul istikameti Dilovası Fatih Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra duran aracın sürücüsü ile aile üyeleri N.K, M.K, E.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücünün tedavisi ise ayakta yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kadın kapalı ceza infaz kurumundaki yangında 2 mahkum dumandan e...
        Kocaeli'de kadın kapalı ceza infaz kurumundaki yangında 2 mahkum dumandan e...
        Gebze'de, kadın cezaevinde çarşafları yakarak zehirlenen 2 mahkum hastaneye...
        Gebze'de, kadın cezaevinde çarşafları yakarak zehirlenen 2 mahkum hastaneye...
        Direk tamir edildi, leyleklerin yuvası kurtarıldı
        Direk tamir edildi, leyleklerin yuvası kurtarıldı
        Leyleklerin yuvası yıkılmaktan kurtarıldı
        Leyleklerin yuvası yıkılmaktan kurtarıldı
        Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti
        Kendini yere atan meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti
        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı