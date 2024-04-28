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        Kocaelispor – Bandırmaspor: 3-1

        STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet ÖzkulKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:25
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        Kocaelispor – Bandırmaspor: 3-1
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Samet Özkul

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan (Dk.76 Mehmet Yılmaz), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Duhan Aksu, Emir Ortakaya (Dk.58 Vukovic), Candeias, Yusuf Cihat Çelik (Dk.85 Mesut Can Tunalı), Amaral, Beridze (Dk.76 Barış Alıcı), Sheydayev (Dk.58 Skhirtladze)

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak, Mulumba (Dk.84 Badji), Soukou (Dk.76 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk.46 Kalilou Djitte), Doğancan Davas (Dk.84 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk.46 Levent Ayçiçek), Jozefzoon

        GOLLER: Dk. 66 Cihat, Dk. 69 Amaral, Dk. 74 Vukovic (Kocaelispor), Dk. 55 Djitte (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor) Mexer, Jozefsoon (Bandırmaspor)

        KIRMIZI KART: Dk.90+3 Badji (Bandırmaspor)

        1'inci Lig'in 32’nci haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-1 yendi.

        6’ncı dakikada Kocaelisporlu Emir Ortakaya’nın pası ile ceza sahası ön çizgisinde buluşan Amaral’ın çektiği şut, Bandırmaspor kalecisi Zefer Görgen’in müdahalesiyle kornere gitti.

        İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. 0-0

        55’inci dakikada Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci’nin topu oyuna sokarken verdiği pas kısa kaldı. Araya girerek topu alan Bandırmasporlu Doğan Can Davas’ın yerden pas verdiği Djitte, penaltı noktası üzerinde buluştuğu topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

        66’ncı dakikada karambolde ceza sahası yayında topla buluşan Yusuf Cihat Çelik’in uzak mesafeden çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

        69’uncu dakikada sağ kanattan başlayan atakta topu taşıyan Kocaelisporlu Amaral, ceza sahasına giren Candeias’a pas vererek içeri koşu yaptı. Ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Amaral’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

        74'üncü dakikada Kocaelisporlu Candeias’ın penaltı noktasına doğru yerden attığı pas ile buluşan Vukovic, farkı 2’ye çıkardı: 3-1.

        90+3’üncü dakikada Bandırmasporlu Badji, Kocaelisporlu Amaral’a orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sonrasında VAR'ın uyarosıyla pozisyonu izleyen hakem Alpaslan Şen, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğine karar vererek kararını değiştirdi. Kırmızı kart gören Badji oyundan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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