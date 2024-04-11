Kocaeli'de ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap kulübede çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap kulübede çıkan yangın hasara neden oldu.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi Geçit Sokak'ta boş arsada bulunan ahşap kulübede yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında kulübe hasar gördü.
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