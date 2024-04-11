Gölcük'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş merkezinde çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş merkezinde çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin 3. katındaki boş dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, küçük çapta hasara neden oldu.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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