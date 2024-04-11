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        Gölcük'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş merkezinde çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:16
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        Gölcük'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş merkezinde çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

        Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı iş merkezinin 3. katındaki boş dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, küçük çapta hasara neden oldu.

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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