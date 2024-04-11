Kocaeli'de, iş merkezindeki kullanılmayan dairede şüpheli yangın

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katında bulunan ve kullanılmayan dairede çıkan yangın yangında camlar patlarken, içeride bulunan 2 kişi alevlerden etkilenmedi. Yangının şüpheli bulunması üzerine dairedeki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı iş merkezinin 2'nci katında bulunan ve kullanılmayan dairede meydana geldi. Eşyaların bilinmeyen nedenle tutuşması üzerine yangın kısa sürede büyürken, alevler nedeniyle dairenin camları patladı, içeride bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yaşanan olayı şüpheli bulan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekibine bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve binada incelemede bulunurken, yangından etkilenmeyen 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.