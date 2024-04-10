Kocaeli'den kısa kısa

Darıca Çınaraltı Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda da AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar bayramlaştı.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık da herkesin bayramını kutladı.

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