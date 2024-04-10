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        Kocaeli'de evin kapısına yorgun mermi isabet etti

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin kapısına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:33
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        Kocaeli'de evin kapısına yorgun mermi isabet etti
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin kapısına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

        Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan müstakil evin kapısına yorgun mermi isabet etti.

        Kapının dış yüzeyinde bozulma ve yerde bir merminin olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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