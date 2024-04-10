Kocaeli'de evin kapısına yorgun mermi isabet etti

Kapının dış yüzeyinde bozulma ve yerde bir merminin olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin kapısına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar oluştu.

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