Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' yasağı

KOCAELİ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişini yasakladı. Güzergah üzerinde bulunan araçlar valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletilecek.

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken, bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların girişine kapatıldı. Valilik tarafından alınan karar ile kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişi yasaklandı.