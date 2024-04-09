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        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' yasağı

        KOCAELİ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:20
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        Kocaeli Valiliği'nden Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte 'uzun araç' yasağı
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        KOCAELİ Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişini yasakladı. Güzergah üzerinde bulunan araçlar valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletilecek. 

        Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken, bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların girişine kapatıldı. Valilik tarafından alınan karar ile kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişi yasaklandı. 

        Bu tarihler arasında D-100 (İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit- Yalova- Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerin, valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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