Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Yeniköy Mahallesi Bıyık Sokak'ta bulunan tek katlı evde yangın çıktı.

        Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Ramazan akşamları otağ çadırında yaşanıyor
        Ramazan akşamları otağ çadırında yaşanıyor
        Geçmiş dönem başkanlarına vefa buluşması
        Geçmiş dönem başkanlarına vefa buluşması
        "Orman Koruyucuları" hem eğlendirdi hem öğretti
        "Orman Koruyucuları" hem eğlendirdi hem öğretti
        Malpraktis davalarında rücu sürecinde hekimler lehine kritik düzenleme Heki...
        Malpraktis davalarında rücu sürecinde hekimler lehine kritik düzenleme Heki...
        2025'te 19 milyon yolcu taşındı, raylar Kartepe'ye uzuyor
        2025'te 19 milyon yolcu taşındı, raylar Kartepe'ye uzuyor
        Kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu
        Kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu