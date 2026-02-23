Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı. Yeniköy Mahallesi Bıyık Sokak'ta bulunan tek katlı evde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.