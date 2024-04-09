Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.

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