Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.
Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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