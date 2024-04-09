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        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:30
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        Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.

        Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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