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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:53
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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı
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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Bıyık, mesajında, bayramların, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği özel günler olduğunu belirtti.

        Rahmet ve mağfiret ayı ramazanın sonunda bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bıyık, "Ramazan ayının hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olma sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşadık." ifadesini kullandı.

        Muzaffer Bıyık, ramazanda teravih buluşmaları, geleneksel Osmanlı şerbeti ikramları ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla iç içe olmaya ve hep birlikte paylaşmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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