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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı'nı kutladı

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:45
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Büyükgöz, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti.

        Ramazanın, dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandıran, halkı birbirine bağlayan müstesna bir bayram olduğunu anlatan Büyükgöz, şunları kaydetti:

        "Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Başta Filistin'de akan kanın durmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini Cenabıallah'tan niyaz eder, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı da en kalbi duygularımla tebrik ederim."

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