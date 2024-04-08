Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, mazbatasını aldı

AK Parti'den Kandıra Belediye Başkanı seçilen Erol Ölmez mazbatasını alarak görevine başladı.

Başkan Ölmez, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törende İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hayriye Toru'dan mazbatasını teslim aldı.

Daha sonra makama giderek eski Belediye Başkanı Adnan Turan'dan görevi devralan Ölmez, gazetecilere, Turan'a 2019-2024 yıllarında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bu hizmetlerin üzerine koyarak yeni dönemde Kandıra'ya en güzel şekilde hizmet etmek için çalışacağını anlattı.

"Birlikte Kandıra'yız dedik. Kandıra'yı birlikte kucaklayacağız. Yeri gelecek evlatları, anaları, bacıları, ağabeyleri olacağız ama birlikte Kandıra olacağız." diyen Ölmez, belediyeciliği en iyi şekilde yapacaklarını ifade etti.

Ölmez, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri doğrultusunda ilçeyi daha da ileri taşıyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kandıra rahat olsun. Hizmet, birlik, beraberlik yönünden sıkıntısı olmayacak. Bizimle meclise taşınan diğer partilerin meclis üyelerini de tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ayrım yapmadan, ayrıştırmadan hep beraber olacağız. İlk önce çifte bayram yapalım, o arada teşekkür ziyaretlerimizi yapacağız. Hizmet yarışı bugün itibariyle başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun."