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        Kocaeli'de su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:05
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        Kocaeli'de su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Rahmiye Mahallesi Çeltikdüzü Sokak'ta seyreden F.S. idaresindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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