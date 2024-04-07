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        Yazar İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair İhsan Işık, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:16
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        Yazar İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden yazar ve şair İhsan Işık, Kocaeli'de toprağa verildi.

        Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık'ın cenazesi, Gebze ilçesine getirildi.

        Işık için Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Osman Yılmaz Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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