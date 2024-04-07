Yazar İhsan Işık Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler katıldı.

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