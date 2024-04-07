Kocaeli'de restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bacada hasar meydana geldi.
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