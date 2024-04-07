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        Kocaeli'de restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:40
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        Kocaeli'de restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bacada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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