Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Başiskele Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yasin Özlü, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başiskele Belediye Başkanı Özlü, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den Başiskele Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yasin Özlü, mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Özlü, yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olmaya gayret edeceğini belirtti.

        Yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini vurgulayan Özlü, "Çalıştık, çabaladık hamdolsun çok net bir sonuçla Başiskele halkı, bu şehri 5 yıl daha ekibimizle birlikte yönetmek adına mührü bize emanet verdi. Gelecek 5 yıl boyunca şehrimize, insanımıza en güzel hizmetleri getirmek için yola çıkıyoruz. Bu yolda herkesin desteğine, duasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Mazbata törenine, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP İlçe Başkanı Şahin Kaya, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Döner bıçağı, sopalar ve silahlar konuştu
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Türkiye'den kaçırılan tarihi Kur'an-ı Kerim ana vatanına döndü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı
        Kocaeli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu 
        Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu 
        Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı
        Kocaeli'de kavgayı ayıran 2 kişi silahla yaralandı
        Kocaeli'de TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
        Kocaeli'de TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
        Kocaeli'de EDS 15 Nisan'da devreye alınıyor
        Kocaeli'de EDS 15 Nisan'da devreye alınıyor