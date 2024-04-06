Başiskele Belediye Başkanı Özlü, mazbatasını aldı

AK Parti'den Başiskele Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yasin Özlü, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Özlü, yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olmaya gayret edeceğini belirtti.

Yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini vurgulayan Özlü, "Çalıştık, çabaladık hamdolsun çok net bir sonuçla Başiskele halkı, bu şehri 5 yıl daha ekibimizle birlikte yönetmek adına mührü bize emanet verdi. Gelecek 5 yıl boyunca şehrimize, insanımıza en güzel hizmetleri getirmek için yola çıkıyoruz. Bu yolda herkesin desteğine, duasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.