Kocaeli'de ormanda su birikintisine giren geyik görüntülendi

Görüntülerde, geyiğin ön ayaklarıyla oynadığı su birikintisine oturması ve bir süre sonra bölgeden ayrılması yer alıyor.

Bu kapsamda ormana kurulan fotokapanla, bir geyiğin su birikintisine girmesi kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından ormanlara yerleştirilen fotokapanlarla, türler kayıt altına alınıyor.

"Sanayi kenti" Kocaeli, sahip olduğu yüzde 42'lik orman alanı, tabiat parkları ve mesire yerleriyle de ön plana çıkıyor. Kentteki ormanlarda çok sayıda geyik yaşamını sürdürüyor.

