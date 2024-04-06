Kocaeli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Kuzey Marmara Otoyolu'nda cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı.

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