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        Kocaeli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı

        Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:47
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        Kocaeli'de cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı
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        Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Kuzey Marmara Otoyolu'nda cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı.

        Denetimlerde, 15 sürücüye trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik denetimleri, bayram tatili süresince devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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