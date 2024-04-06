Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Darıca ilçesinde aralarında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanların da bulunduğu 160 türde 1500'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde, ziyaretçiler için bayram hazırlıkları tamamlandı.

Hayvanat bahçesinde bayram tatili boyunca çocuklar için atölyeler ve hayvan beslemeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bayramda hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçiler, birçok türü yakından görme imkanı bulacak ve rehberler sayesinde onlar hakkında bilgi edinebilecek.

- "Canlı besleme etkinleriyle farkındalık sağlamaya çalışıyoruz" Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim Bölümü sorumlusu İbrahim Cüver, AA muhabirine, bayramda ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini söyledi. Bayrama özel programlar hazırladıklarını aktaran Cüver, "Zürafa ve dev Aldabra kaplumbağası besleme etkinliklerimiz olacak. Ayrıca çocuklarımız için atölye etkinlikleri, yüz boyama gibi aktivitelerimiz bayram süresince devam edecek." dedi. Cüver, ziyaretçilere koruma altındaki türleri ve diğer canlıları tanıtmak için bayram boyunca programlar uygulayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Programlarımızı tamamladık. Parkımızda bunlarla alakalı sunumlarımız ve zenginleştirme programları oluyor. Zenginleştirme programlarımız hayvanlarımızın doğal yetilerini kaybetmemesi adına parkımızda yapılan bir besleme programı aslında. Direkt yemleri önlerine koymuyoruz da tırmanma yetisi olan canlarımız için ağaçlara yemekler asılıyor. Koku alma duyusu güçlü olan canlarımız için yemler yere kazılıp canlarımızın yaşam bahçesine bırakıldıktan sonra onlar koklayarak yemleri buluyor ve yemeye devam ediyor. Bunlara ziyaretçilerimiz de geldikleri zaman şahit olabilirler."