İnsanlık tarihini "Göbeklitepe" temasıyla dans eşliğinde anlatıyorlar

SEFA TETİK - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Göbeklitepe" temasıyla sergiledikleri dans gösterisiyle izleyenleri insanlık tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Anadolu Ateşi'nde dans eğitmenliği yapan 40 yaşındaki Senem Gemici, öğrencisi olduğu KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde geçen yıl eylülde kurulan dans grubunun başına geçti.

Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde eğitim gören 35 öğrenciden oluşan grup, "İnsanlığın Doğuşu Medeniyetler Buluşması" isimli gösteriyle insanlık tarihini lirik ve modern danslarla anlatıyor.

Bugüne kadar Kocaeli ve Eskişehir'de 6 kez sahne alan topluluk, son olarak şubatta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) izleyici karşısına çıktı.

Mitolojiye merakı olduğunu ve drama tarzında kurgular yazabildiğini anlatan Gemici, "Bu da Anadolu Ateşi'nden Mustafa Erdoğan'dan öğrendiğim disiplinden geliyor. Güçler birleşince kurgu başladı, hikaye çok beğenildi. Bu hikayeyi 20 günde yazdım." dedi.

Gemici, hem eğitmenlik hem de sanat zevki gereği dansla bir şeyler anlatmayı sevdiğini dile getirerek, "Bir konunun bir müsamereden çıkması ve sanata dönüşmesinin en önemli noktası; kurgu olması, hikaye anlatmak. Göbeklitepe denildiğinde benim tüylerim halen diken diken oluyor, benim ilk göz ağrım." diye konuştu.