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        Bayram tatilinin ilk gününde Kocaeli'de ulaşım rahat

        RAMAZAN Bayramı tatili için vatandaşlar, İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:50
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        Bayram tatilinin ilk gününde Kocaeli'de ulaşım rahat
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        RAMAZAN Bayramı tatili için vatandaşlar, İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün trafik yükünü büyük ölçüde azaltması nedeniyle Kocaeli'de TEM ve D-100 yolunda yoğunluk yaşanmadı.

        Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyenler, bugün sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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