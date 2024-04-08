Kocaeli Valiliğinden polis memuruna "mukavemet, tehdit ve hakaret" açıklaması

Kocaeli Valiliği, trafik polisinin tramvay yolunda yürüyen iki kişiye yaptığı uyarı sonrasında yaşananlarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İzmit Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda tramvay yolunda yürüyen iki kişiye kazaya sebebiyet vermemeleri için yapılan uyarı sonrası yaşanan olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerin incelendiği belirtildi.

Şahıslardan M.E.Ü'nün, trafik polisine "mukavemet, tehdit ve hakarette bulunması" üzerine olay yerine sevk edilen görevlilerce yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.