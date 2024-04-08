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        Kocaeli Valiliğinden polis memuruna "mukavemet, tehdit ve hakaret" açıklaması

        Kocaeli Valiliği, trafik polisinin tramvay yolunda yürüyen iki kişiye yaptığı uyarı sonrasında yaşananlarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:32
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        Kocaeli Valiliğinden polis memuruna "mukavemet, tehdit ve hakaret" açıklaması
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        Kocaeli Valiliği, trafik polisinin tramvay yolunda yürüyen iki kişiye yaptığı uyarı sonrasında yaşananlarla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İzmit Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda tramvay yolunda yürüyen iki kişiye kazaya sebebiyet vermemeleri için yapılan uyarı sonrası yaşanan olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerin incelendiği belirtildi.

        Şahıslardan M.E.Ü'nün, trafik polisine "mukavemet, tehdit ve hakarette bulunması" üzerine olay yerine sevk edilen görevlilerce yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada zanlı M.E.Ü’nün, "konut dokunulmazlığının ihlali, taksirle yaralama, çocuğun kaçırılması ve alıkoyma, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, müstehcenlik, hakaret, uyuşturucu madde bulundurmak, aile içi ve kadına karşı şiddet vb." suçlardan 16 ayrı kaydının bulunduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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