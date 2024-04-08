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        Kocaeli'de su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına uçak hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:53 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:55
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        Kocaeli'de su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına uçak hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi, Çeltikdüzü Sokak'ta meydana geldi. F.S. yönetimindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Kanalda yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı F.S. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve E.T. ise sağlık ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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