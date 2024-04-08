Sanayi kenti Kocaeli'nin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar doları aştı

ŞAHİN OKTAY - Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin 2023'ün ilk üç ayında 4 milyar 561 milyon 544 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artarak 5 milyar 218 milyon 870 bin dolara ulaştı.

Kocaeli, yılın ilk 3 aylık döneminde 20 milyar dolar dış satıma imza atan İstanbul ile 5 milyar dolarlık ihracat barajını aşan iki kentten biri oldu.

Sektörel bazda bakıldığında, Kocaeli'de en fazla ihracatı 2 milyar 409 milyon 17 bin dolarla otomotiv şirketleri gerçekleştirdi. Kentte yerleşik otomotiv endüstrisinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

İkinci sıradaki kimya sektörünün ihracatı 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 60 artarak 1 milyar 461 milyon 114 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Demir ve demir dışı metaller sektörü 288 milyon 810 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, onu 288 milyon 55 bin dolarla çelik, 232 milyon 876 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti. - 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı İzmit Körfezi'nin çevresindeki irili ufaklı çok sayıda liman yapısıyla Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den bu dönemde 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı.