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        Sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne yandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sitenin bahçesinde römork üzerindeki 45 bin dolarlık tekne, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:50
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        Sitenin bahçesindeki 45 bin dolarlık tekne yandı
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sitenin bahçesinde römork üzerindeki 45 bin dolarlık tekne, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Körfez ilçesi Şirinyalı Mahallesi Bağdatlı Caddesi sahil mevkisindeki bir sitenin bahçesinde, saat 11.30 sıralarında iş insanı Atakan A.’ya ait römork üzerindeki tekne yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye, hatalı araç parkları ve sonradan yapılan yapılar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bir süre sonra yangın bölgesine ulaşan ekipler, su ve köpükle müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 45 bin dolar olduğu öğrenilen tekne, kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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