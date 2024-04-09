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        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü

         KOCAELİ'ninDarıca ilçesinde, viraja hızlı giren çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen halk otobüsünün üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:05
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        Çekicideki hafif ticari araç, otobüsün üzerine düştü
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         KOCAELİ’ninDarıca ilçesinde, viraja hızlı giren çekicinin üzerindeki hafif ticari araç, yoldan geçen halk otobüsünün üzerine düştü. 

        Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. N.T., kullandığı 34 DYB 729 plakalı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan 34 AJ 3440 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki 41 BR 377 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü. Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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