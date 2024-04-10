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        Hırsızlar elektrik kablolarını çaldı, yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye nakledildi

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:10
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        Hırsızlar elektrik kablolarını çaldı, yoğun bakım ve diyalizdeki 52 hasta başka hastaneye nakledildi
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay nedeniyle, diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 hasta, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

        Olay, önceki gün sabah saatlerinde Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti. Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

        52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ

        Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından 52 hasta, dün sabah saatlerinde yeniden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

        Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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