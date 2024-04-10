Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, acı ve gözyaşının Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı kavurduğunu, neredeyse Osmanlı'dan bu yana bu coğrafyanın kan ağladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin "huzur adası" olduğunu ifade eden Yavuz, milli birlik ve beraberliği korudukça, el ele verdikçe ay yıldızlı al bayrağın göklerde sonsuza kadar dalgalanacağını anlattı.

Yavuz, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna değinerek, "Valiliğimiz de vatandaşlarımızın bayramın manevi ikliminden faydalanması için elindeki tüm kaynakları kullanmıştır. Nitekim vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ben ve bizzat eşimin ziyaret ettiği aile sayısı 2 bini geçmiştir. Sadece eşim ve benim ziyaret ettiğim aile sayısı 2024'te 330 olmuştur. Görev yaptığım süre içerisinde bugüne kadar kapısını çaldığımız aile sayısı 19 bindir." dedi.

"Biz, mazlumları da çaresizleri de devlet olarak yalnız bırakamayız. Onların ellerinden tutmaya, onları şefkatle kucaklamaya ihtiyacımız var." diyen Yavuz, bayramı kutlamaya gelen katılımcıların bunun göstergesi olduğunu belirtti.