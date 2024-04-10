Evinin kapısına mermi isabet etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Ahmet Gökmen’e ait 2 katlı evin kapısına mermi isabet etti. Gökmen, sosyal medya paylaşımında, "Allah göstermesin tam eve girerken bizden birine isabet etse ne olurdu düşünemiyorum. İnşallah sorumlular bulunur, gereği yapılır" ifadelerini kullandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Bayram namazına giden Ahmet Gökmen, eve döndüğünde dış kapıya mermi isabet ettiğini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde incelemelerini yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.