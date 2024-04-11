Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de köpeğe eziyet eden kişi yakalandı

        Kocaeli'de köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de köpeğe eziyet eden kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada köpeğe alkol içirmek suretiyle eziyet edildiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.

        Şüpheli H.D. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de teleferik 4 günde 29 bin 98 kişiye hizmet verdi
        Kocaeli'de teleferik 4 günde 29 bin 98 kişiye hizmet verdi
        Kocaeli'de midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gölcük'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Gölcük'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de, iş merkezindeki kullanılmayan dairede şüpheli yangın
        Kocaeli'de, iş merkezindeki kullanılmayan dairede şüpheli yangın
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı
        Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı