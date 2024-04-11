Kocaeli'de köpeğe eziyet eden kişi yakalandı
Kocaeli'de köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de köpeğe eziyet ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada köpeğe alkol içirmek suretiyle eziyet edildiğinin görülmesi üzerine harekete geçti.
Şüpheli H.D. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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