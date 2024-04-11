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        Kocaeli'de teleferik 4 günde 29 bin 98 kişiye hizmet verdi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiği 4 günde 29 bin 98 kişi kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:25
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        Kocaeli'de teleferik 4 günde 29 bin 98 kişiye hizmet verdi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiği 4 günde 29 bin 98 kişi kullandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vizyon projelerden olan teleferik hattı, açıldığı 26 Mart'tan bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

        Teleferik, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan sabahından 9 Nisan akşamına kadar 29 bin 98 kişiye hizmet verdi.

        Teleferik, 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

        Öte yandan teleferik hattının başlangıcı olan Derbent istasyonundaki katlı otoparkın inşası ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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