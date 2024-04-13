Kocaeli'de gemide çıkan yangın söndürüldü

Vali Seddar Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong bandıralı geminin makina dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Yangında yaralanan iki gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda demirli olan konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

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