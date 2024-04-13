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        Kocaeli'de gemide çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda demirli olan konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:52
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        Kocaeli'de gemide çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda demirli olan konteyner gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Diliskelesi Mahallesi'ndeki limanda demirli Hong Kong bandıralı "Far East Grace" isimli konteyner gemisinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Vali Seddar Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong bandıralı geminin makina dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Yangında yaralanan iki gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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