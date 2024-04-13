Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın

KOCAELi'nin Başiskele ilçesinde bulunan madeni yağ fabrikasında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Kıvılcım Sokak üzerinde bulunan madeni yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına su ve köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. Fabrikanın içine dolan duman ekiplerce tahliye edilirken, yangın nedeniyle fabrikanın üretim tankları ve dış cephesinde hasar meydana geldi. Yangından etkilenen kimse olmazken, çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.