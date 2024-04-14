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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza:1 ölü 5 yaralı;İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu

        KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 06:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 06:55
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza:1 ölü 5 yaralı;İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
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        KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 4 şeritli olan otoyolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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