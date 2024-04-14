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        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı

        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:22
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        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı
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        Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinden ürün hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

        Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı A.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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