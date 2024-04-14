Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapan zanlı İstanbul'da yakalandı
Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinden ürün hırsızlığı yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı A.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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